Furto al dipartimento attività sanitarie a Palermo, indagini dei carabinieri

Furto la scorsa notte nel dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico a Palermo in via Mario Vaccaro 5, traversa di via Galileo Galilei. I ladri hanno forzato l’ingresso e si sono introdotto dentro gli uffici. Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini per accertare cosa abbiano portato via i malviventi. Stanno intervenendo i militari anche per eseguire i rilievi e cercare di trovare tracce utili per potere risalire agli autori del colpo.