Furto nella notte in una bar pasticceria a Palermo

Furto la scorsa notte nel bar pasticceria Josè, in via Messina Marine, a Palermo. I ladri hanno scardinato la porta d’ingresso e hanno portato via il registratore di cassa e diversi alcolici. La scoperta è stata fatta questa mattina dai titolari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza del negozio e della zona.