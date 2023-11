Catania, 14enne alla guida di una moto rubata nel quartiere San Giovanni Galermo

Un minorenne dell’età di 14 anni è stato fermato dalla polizia nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. Il ragazzino – alla guida di una moto di cui era stato segnalato il furto il giorno prima – è stato segnalato al tribunale dei minori. La madre, invece, è stata denunciata. Durante l’attività di controllo, sono stati perquisiti 93 veicoli e 184 persone. Sono state registrare 19 violazioni al Codice della Strada, soprattutto per guida senza patente o senza assicurazione.

Tre attività commerciali sono risultate abusive in quanto non avevano le autorizzazioni amministrative. Alla lista si aggiungono anche il sequestro di prodotti alimentari e un furto di energia elettrica tramite la manomissione del contatore. Infine, sono stati controllati i residenti nella zona per verificare le certificazioni mediche che attestano il ​​possesso dei requisiti psico-fisici per la detenzione di armi: 30 quelle ritirate.