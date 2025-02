Furto in una villetta nell’Acese, ladro tradito da un’impronta

Foto generata con IA

La polizia ha arrestato uno dei due presunti ladri che la notte del 30 ottobre 2024 sono entrati una villetta di Pennisi, una frazione di Acireale, rubando oggetti di valore, compresi un orologio Rolex e un prezioso braccialetto di brillanti, per un valore complessivo di circa 20mila euro. Si tratta di un 50enne che è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della procura etnea. Alla sua individuazione agenti del commissariato di polizia di Acireale sono giunti anche grazie a un’impronta lasciata nella villetta dall’indagato, un catanese in passato già indagato per reati contro il patrimonio.