Furto in diocesi, due persone denunciate a Mazara del Vallo

I carabinieri della stazione di Mazara del Vallo, in provincia Trapani, hanno denunciato un 35enne e una 87enne, rispettivamente per furto aggravato e ricettazione. L’uomo è ritenuto l’autore del colpo messo a segno la sera del 25 dicembre nella diocesi di Mazara del Vallo, da cui erano state portate vie due macchine da cucire. La visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e i racconti di alcuni testimoni hanno permesso di identificare l’uomo che quando è stato raggiunto dai militari si era già disfatto della refurtiva. Le due macchine da cucire, infatti, erano state vendute alla pensionata, che è stata così denunciata per ricettazione. La refurtiva è stata restituita.