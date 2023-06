Catania, i misteriosi furti dell’erba sintetica nel quartiere Librino

Da una rotonda del quartiere Librino e da un campetto di calcio non distante è stata rubata dell’erba sintetica. Lo strappo è ben visibile da alcune foto e video che, dal pomeriggio di oggi, girano sui social. Uno è stato girato e postato sul suo profilo anche dall’ormai noto tiktoker catanese Gaetano Finocchiaro, in arte Gaetano Pescheria. Nella rotonda manca un’intera striscia di prato sintetico. Ma è andata peggio al campetto di calcio dove, per poter accedere, qualcuno ha dovuto fare ricorso anche a uno stratagemma. Una corda legata alla parte anteriore di un’automobile – di cui la targa è rimasta a terra sul marciapiede e risulterebbe essere di un mezzo rubato – è stata utilizzata per aprire con forza il cancello del rettangolo verde. Lì, una parte del prato è stata portata via mentre altri pezzi sono stati distrutti e lasciati sul posto.