Biancavilla, energia elettrica gratis a casa. Stimato un danno da 150mila euro

A Biancavilla, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 64enne per furto aggravato di energia elettrica e ricettazione. I carabinieri hanno stimato un danno economico all’Enel di circa 150mila euro. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è finito ai domiciliari. Nella sua abitazione i militari e i tecnici dell’Enel hanno accertato l’esistenza di un allaccio abusivo diretto. In un capannone industriale di circa 400 metri quadrati, posto in un terreno attiguo che era anch’esso alimentato abusivamente, i carabinieri hanno trovato diversi macchinari per la lavorazione del legno e circa 1.000 quintali di legna da ardere accatastata della quale l’uomo non ha documentato la provenienza. La legna è stata sequestrata dai carabinieri.