Palermo, rubano un cellulare a una turista e le chiedono soldi per restituirglielo

Due giovani di 17 e 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Palermo per estorsione. I militari, in seguito alla denuncia di una giovane turista di origine rumena, hanno avviato un’attività di indagine che ha consentito di delineare i contorni del reato e arrestare i due indagati di origine egiziana.

Durante una serata in un locale nel quartiere Vucciria, la donna avrebbe subito il furto del proprio cellulare. La mattina seguente, la ragazza avrebbe chiamato da un altro numero il suo telefonino per cercare di recuperarlo. A quel punto, un ignoto interlocutore – con accento marcatamente straniero – le avrebbe detto che per riavere il suo cellulare avrebbe dovuto pagare la somma di 100 euro.

La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini e hanno arrestato in flagranza di reato i due giovani pronti per lo scambio dei soldi e la consegna del telefonino. Gli arresti sono stati convalidati: il tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto per il 17enne la misura cautelare del collocamento in una comunità; mentre per il 30enne il gip ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Palermo, l’obbligo di presentazione per tre volte settimanali alla polizia giudiziaria e l’obbligo di permanenza notturna in casa. Il cellulare e la somma di denaro sono stati restituiti alla turista.