Belpasso, sorpresi dai carabinieri mentre rubano in un capannone

Due fratelli di 40 e 41 anni di Belpasso (in provincia di Catania) sono stati arrestati dai carabinieri per tentato furto aggravato. Tutto è partito da una chiamata ai militari da parte di un 88enne che ha raccontato che in quel momento alcune persone stavano rubando dei materiali da lavoro da un capannone di sua proprietà in via Pandolfini, caricandoli su un’auto parcheggiata vicino al cancello d’ingresso.

L’uomo non era nuovo ai furti nella proprietà: solo due giorni prima si era presentata la stessa situazione. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno colto in flagranza la coppia che stava caricando la refurtiva in una Fiat Punto. Seduta in macchina c’era anche una donna, la moglie 41enne di uno dei due poi denunciata, che aveva in braccio una bambina. Una volta bloccati i responsabili del furto, gli utensili e i materiali ferrosi sono stati restituiti al pensionato, mentre i due fratelli sono finiti ai domiciliari.