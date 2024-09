Rubano cinquecento chili di angurie, arrestati due catanesi

Cinquecento chili di angurie sono stati trovati nell’auto di due catanesi pregiudicati di 51 e 54 anni, fermati dai carabinieri sulla strada statale 417 nel territorio di Ramacca, in provincia di Catania. I due sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di furto in concorso. Secondo i militari, l’intenzione dei due sarebbe stata quella di rivendere la frutta.

Nella notte, intorno all’1.30, i militari hanno notato lungo la Ss 417 una Ford Focus station wagon, che procedeva in direzione di Catania con andatura stranamente moderata, come se trasportasse un carico particolarmente pesante. Quando i carabinieri hanno intimato l’alt, il conducente invece ha accelerato. Così è iniziato l’inseguimento. Raggiunta l’auto, i militari hanno notato che l’intero abitacolo era stracolmo di angurie (per un peso complessivo di circa 500 chilogrammi).

All’interno della macchina, i carabinieri hanno trovato anche diversi arnesi solitamente utilizzati per lo scasso e alcuni coltelli da cucina che, per i militari sarebbero stati usati per recidere le angurie dalle piante. I due uomini, con gli scarponi visibilmente sporchi di fango, non sono stati in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza dei frutti. Sia le angurie che l’auto – risultata anche priva della copertura assicurativa – sono state sequestrate.