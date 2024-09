Catania, arrestati tre ladri intenti a svaligiare i garage nel quartiere Picanello

Gli agenti della squadra volanti hanno raccolto la segnalazione giunta alla sala operativa della questura relativa a un furto in corso in alcuni garage di via Monfalcone, a Catania. A finire in manette sono state tre persone: una donna, pregiudicata di 35 anni originaria di Mantova, che attendeva a bordo di un’auto, poi risultata rubata, un’altra donna, anch’essa pregiudicata, di 36 anni di Bronte, che si trovava all’interno di uno dei garage e un complice, un catanese di 30 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato trovato nascosto in un altro garage, in possesso di strumenti utilizzati per scassinare, un giravite ed una torcia, sottoposti a sequestro. Per questo motivo, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. I tre avevano preso di mira alcuni condomini, riuscendo tuttavia a fuggire prima di compiere alcun furto. Sono stati comunque rintracciati poco dopo, nei garage delle palazzine tra via Fiume e via De Caro, sempre nel quartiere Picanello.

Tutti e tre i ladri sono stati arrestati per tentato furto aggravato, denunciati per ricettazione dell’auto rubata e condotti negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito. Informato il pm di turno, per i tre è stata disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.