Furti nelle tabaccherie del palermitano: in carcere un componente della banda

È finito in manette il 35enne Roberto Giaconia, accusato di furto aggravato continuato in concorso ai danni di diverse tabaccherie in provincia di Palermo. Arrestato dai carabinieri di Misilmeri, Giaconia farebbe parte di una banda che dallo scorso agosto ha commesso furti nelle attività commerciali di alcune aree di servizio. Ad incastrare l’uomo, le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza e i rilievi delle impronte digitali lasciate di volta in volta nei luoghi interessati. Spaccando le vetrine dei negozi o forzando porte e finestre, i malviventi si sono impossessati di tabacchi e biglietti gratta e vinci, riscuotendo peraltro i montepremi nei casi di vincita. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identificazione degli altri componenti della banda.