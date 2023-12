Furti con spaccata, tre colpi in poco tempo a Palermo

La banda spaccavetrine ha messo a segno altri tre colpi a Palermo: al ristorante Buatta, in corso Vittorio Emanuele; in una lavanderia di via Matteo Bonello, a due passi da Cattedrale, e alla Dream Rent, società di noleggio che si trova in via Gorizia nei pressi della stazione centrale.

Racconta l’amministratore della concessionaria, Luigi Tranchina: «I ladri non hanno portato via nulla, perché siamo in fase di apertura, ma hanno provocato gravi danni all’azienda». Da quantificare il bottino degli altri due colpi.