Francofonte, la droga coltivata in terrazza e nascosta in un mobile in cucina

Un 54enne di Francofonte (in provincia di Siracusa) è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i carabinieri a fare una perquisizione in casa dell’uomo: lì i militari hanno trovato 22 grammi di marijuana essiccata nascosta in un mobile della cucina e quattro piantine -dell’altezza di circa 60 centimetri – coltivate in un vaso in terrazza. Lo stupefacente è stato sequestrato per gli esami di laboratorio e il 54enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.