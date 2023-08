Francofonte, durante una lite col marito si lancia dal balcone con le figlie di sei mesi

Avrebbe preso in braccio le sue due figlie gemelle di sei mesi e si sarebbe lanciata dal balcone della sua casa a Francofonte, in provincia di Siracusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la donna – una 40enne di origine tunisine – avrebbe compiuto questo gesto nel corso di una animata lite con il marito. Un lavoratore stagionale con cui vive al primo piano di uno stabile nel centro storico della cittadina della zona nord del Siracusano. Sia la donna che le bambine sono state soccorse e portate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le due gemelline nella caduta sarebbero state protette dal corpo della madre e non avrebbero riportato feriti gravi. La 40enne, invece, è ricoverata per fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.