Francofonte, un bunker con 75 chili di droga nascosto sotto un piatto doccia

Un bunker con più di cento piante di marijuana. A Francofonte, in provincia di Siracusa, è stato scoperto un bunker sotterraneo utilizzato per la coltivazione della marijuana. La polizia ha sequestrato 119 piante e 75 chili di droga pronta per essere confezionata in dosi, inoltre ha arrestato un uomo. Dopo essere entrati con dei cani antidroga nella proprietà da perquisire, i poliziotti hanno scoperto che nel bagno esterno della casa c’era un piatto doccia che, tramite un pulsante, permetteva di scendere in un locale sotterraneo. In questo bunker sono stati trovati tre vani: in quello più piccolo – ricavato da un container in metallo e attrezzato con impianto di irrigazione e lampade per la coltivazione della marijuana – c’erano 119 piante già fiorite e pronte per la raccolta.

Negli altri due vani, invece, circa 75 chili di droga lasciata a essiccare. L’impianto per l’irrigazione, inoltre, è stato trovato allacciato abusivamente alla rete elettrica. Il proprietario della casa – un 57enne di Francofonte già noto alle forze dell’ordine per vari reati, tra i quali associazione mafiosa – è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.