Cambiano la foto del profilo di coppia sui social e vengono denunciati per procurato allarme

Un’immagine del profilo social è costata una denuncia per procurato allarme a una coppia di coniugi di Siracusa. Trentacinque anni lui e 36 lei, i due hanno aggiornato la foto sul loro profilo social postando un’immagine in cui erano abbracciati per strada nel centro del capoluogo aretuseo.

Nello scatto, la donna impugna una pistola – apparentemente autentica – con il dito appoggiato sul grilletto e l’arma puntata verso l’alto. Nel corso di una perquisizione in casa di marito e moglie, gli agenti della squadra mobile hanno trovato una pistola a salve, marca Bruni modello 92. L’arma è stata sequestrata dai poliziotti e marito e moglie sono stati denunciati per procurato allarme.