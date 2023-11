Catania, altri tre arresti per Fossa dei Leoni 2: un senza fissa dimora trovato in un B&b

Ci sono altri tre arresti nell’ambito dell’operazione Fossa dei Leoni 2 che ha smantellato una piazza di spaccio nel quartiere Librino di Catania. Già tra i 14 indagati e destinati dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono stati rintracciati anche Sebastiano Marcello Girone (classe 1993), Giovanni

Melchiorre Marco Lentini (classe 1988) e Claudio Francesco Sciuto (classe 1989). In particolare, Girone e Lentini si sono presentati spontaneamente in caserma e, dopo le formalità di rito, sono stati portati nella casa circondariale catanese di piazza Lanza. Per Sciuto, invece, che è un senza fissa dimora, sono proseguite le indagini dei carabinieri che sono arrivati a individuarlo e catturarlo.

Dagli accertamenti compiuti dai militari, è emerso che Sciuto si era nascosto in un bed and breakfast di via Etnea, in pieno centro a Catania. Fatta questa scoperta, è stato organizzato un servizio di osservazione a distanza, per monitorare gli ingressi della struttura e cogliere l’uomo al momento del rientro. L’attività è partita alle 9 di mattina e per nove ore i militari sono rimasti davanti all’edificio prima che Sciuto rientrasse. Arrivato davanti al B&b a bordo di uno scooter, l’uomo è stato circondato e bloccato. Subito dopo, è scattata la perquisizione in camera dove è stata recuperata una pistola scacciacani, nascosta in un borsone, insieme agli effetti personali dell’uomo. Espletate le formalità di rito, Sciuto è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.