Forestali, Pagana avvia indagine interna sulla bozza della graduatoria del concorso

Foto di Gaetano Guarino

Non si placano le polemiche dopo la diffusione a mezzo stampa della bozza della graduatoria del concorso per 46 agenti forestali. Adesso arriva anche la dichiarazione dell’assessora regionale al Territorio e all’ambiente, Elena Pagana: «Ho inviato, già nella giornata di ieri, una nota al dirigente generale del Corpo forestale alla luce delle segnalazioni delle bozze di graduatoria che circolano tra giornalisti e partecipanti, che individuerebbero anche la situazione relativa alla posizione del figlio del precedente dirigente generale che sarebbe arrivato primo».

«Senza entrare nel merito, ho dato disposizione di verificare immediatamente come si è arrivati alla divulgazione e accertare eventuali responsabilità, a tutti i livelli – continua Pagana – considerata anche la massima riservatezza dell’elenco che contiene dati personali dei partecipanti. Ho inoltre chiesto, una volta chiarite le circostanze della pubblicazione, di prendere adeguati provvedimenti segnalando, se necessario, eventuali responsabilità all’Autorità giudiziaria».

«Non è normale vanificare il lavoro di questi anni per un concorso atteso da troppo tempo, affidato nella scorsa legislatura al Formez per la sua esecuzione, gestito dal dipartimento della Funzione pubblica e con una commissione di appartenenti al Corpo forestale – conclude l’assessora – Qualora emergessero irregolarità, il governo regionale assumerà ogni iniziativa a tutela di tutti i partecipanti».