Floridia, 13 chili di hashish nascosti dentro confezioni di merendine e barrette

Duecento panetti di hashish nascosti dentro confezioni di merendine e barrette perfettamente sigillate. È quanto i carabinieri hanno trovato in un garage a Floridia, in provincia di Siracusa. Per questo, un uomo di 44 anni è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Circa 13 chili di droga sistemati dentro confezioni di vari prodotti dolciari sistemati in garage da cui si sarebbero potute ottenere oltre 185mila dosi. La vendita sul mercato illegale della sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 150mila euro. L’hashish è stata sequestrata per essere sottoposta a specifici esami di laboratorio, mentre il 44enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione come disposto dall’autorità giudiziaria.