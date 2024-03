Ciclismo, la Coppa Ascensione di Floridia nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia

Foto della pagina Facebook 101 Coppa Ascensione

La prima edizione risale al 1911 e può essere ritenuta la più antica competizione ciclistica dilettantistica d’Italia. La Coppa Ascensione – gara ciclistica che si disputa a Floridia, in provincia di Siracusa – ha ricevuto l’iscrizione al Registro delle eredità immateriali della Sicilia. In questo elenco sono presenti antiche tradizioni e persone viventi che sono state o sono importanti per la cultura e per la tradizione siciliana.

Nel 1911 a organizzare la Coppa Ascensione è stato un comitato cittadino, promosso dal sindaco Antonino Faraci, negli anni la gara ha mantenuto un fascino che ha attirato amatori e professionisti da tutta la Sicilia e da altre regioni d’Italia.

«La valorizzazione delle proprie identità è uno snodo fondamentale per la crescita del territorio, anche dal punto di vista turistico – dice Marco Carianni, sindaco di Floridia – Per questo, ma non solo, a Floridia si lavora già in vista della prossima edizione della corsa, in programma il 5 maggio». «L’iscrizione nel REIS – dice il deputato regionale Tiziano Spada – è il giusto riconoscimento per una competizione sportiva che ha permesso alla città di Floridia di diventare un punto di riferimento per i ciclisti, siciliani ma non solo. La promozione dello sport – continua Spada – deve essere un tema centrale per lo sviluppo della Sicilia, soprattutto con riguardo ai più giovani. Ereditare i valori e le tradizioni del passato è fondamentale per programmare il futuro».