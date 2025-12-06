Un’occasione per vedere il flamenco nella sua forma più pura: tecnica e tradizionale, ma anche originale e identitaria. È Fantasía Española, lo spettacolo di flamenco, con tre date in Sicilia: a Modica, il 19 dicembre al teatro Garibaldi; a Comiso, il 20 dicembre al teatro Naselli; e il 22 dicembre a Catania, al teatro Sipario blu. Protagonista sarà la Compagnia del Ballet Español de Murcia, diretta dalle sorelle Carmen e Matilde Rubio, con una storia artistica lunga 40 anni. E la volontà di diffondere all’estero la cultura e l’identità spagnola. Attraverso spettacoli di alto livello artistico, adatti agli appassionati così come a chi si approccia per la prima volta al mondo del flamenco.

Il flamenco: «L’emozione non verbale sotto la pelle»

Senza mai perdere le sue radici popolari, il flamenco è ormai arrivato in tutto il mondo. Un successo che le sorelle Rubio spiegano così: «È una danza che trasmette un’emozione molto forte e diretta – dice Matilde Rubio -. Una sorta di comunicazione non verbale tra ballerino e spettatore, con un ritmo che riempie d’emozione». In cui la musica, appunto, rimane co-protagonista e non semplice accompagnamento: «Perché la chitarra flamenca ha un ventaglio di colori, dal grave all’allegro, che si insinua sotto la pelle sia di chi balla che di chi guarda», aggiunge Carmen Rubio. In un complesso di tecnica, note ed emozioni che lo spettacolo di flamenco Fantasía Española – nelle sue tappe a Comiso, Modica e Catania – intende trasferire agli spettatori attraverso un percorso in due parti.

Un viaggio dalla tecnica all’identità

La prima parte dello spettacolo, Danza y leyenda, è dedicata alla danza classica spagnola. Nei suoi elementi caratteristici: dall’uso delle nacchere ai movimenti delle braccia e al ritmo battuto dai tacchi, passando per le piroette. «Il flamenco è molto tecnico – sottolinea Carmen Rubio – E intendiamo presentarlo nella sua forma più pura e antica. Anche grazie alle musiche nazionali degli anni ’20». La seconda parte, Raíz y duende, sarà invece del tutto originale: nella musica, composta per lo spettacolo, e nelle coreografie ideate da Matilde Rubio. «Un balletto colorista, vivace ed energico, che rispecchia la mia identità – spiega la coreografa -. Per gli spettatori, inoltre, vedere un corpo di ballo, anziché un singolo ballerino, sarà un’esperienza diversa rispetto al tablao». Il tipico locale spagnolo, dall’atmosfera intima, in cui tradizionalmente ci si esibisce uno alla volta. «Vogliamo far conoscere il flamenco in un’esperienza dal vivo che emozioni», sono d’accordo le sorelle Rubio.

Come arriva Fantasía Española in Sicilia

Un incontro, quello tra gli spettatori siciliani e il flamenco, possibile grazie alla passione di Giombattista Novelli. Una vita professionale nel settore edile, ma un’amore mai spento per l’arte. Cresciuto alla scuola d’arte Salvatore Fiume di Comiso, Novelli da oltre 15 anni anima il territorio. Prima attraverso le mostre di pittura e scultura: come quella in corso fino al 15 dicembre a palazzo La Rocca, a Ragusa Ibla, dal titolo Dialoghi su voci e visioni. Poi, allargando il suo impegno agli eventi. In cui dare spazio ad altre due passioni: la musica e la Spagna. Portando prima l’opera lirica al teatro di Comiso, con le scenografie create proprio da Novelli. Per poi diversificare con un’offerta originale: da un’omaggio a Califano al flamenco, appunto. Riannodando il filo della passione con la Spagna, attraverso l’incontro con Grazia Maugeri, professoressa catanese di flamenco ed esaminatrice internazionale della Spanish Dance Society.