Fiumefreddo, minaccia la madre e le rompe i vasi per farsi dare dei soldi: arrestato 28enne

Rompe i vasi della madre per farsi dare dei soldi. A Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania, un 28enne è stato arrestato dai carabinieri: avrebbe minacciato la madre, perché lei non gli avrebbe dato del denaro. Il giovane avrebbe anche distrutto le piante che la donna teneva in balcone e avrebbe tentato di rompere la porta-finestra del salone: il ragazzo le avrebbe lanciato contro un secchio pieno di pietre, dopo aver chiuso alla donna l’erogazione dell’acqua. Il 28enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e di estorsione.

I carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto della donna e hanno bloccato il ragazzo. La donna ha raccontato di essere stata più volte minacciata dal figlio – tossicodipendente – il quale da tanti anni le avrebbe chiesto del denaro: la donna avrebbe riferito ai militari che quando lei negava i soldi al 28enne lui diventava aggressivo. Nel 2019 la donna aveva già denunciato il figlio, ma poi aveva ritirato la denuncia, perché lui le aveva promesso che sarebbe cambiato. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.