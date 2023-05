Pnrr, Da Schifani a Lagalla, Fitto a Palermo incontra tutti. Unanime la richiesta di rimodulazione dei fondi

Schifani l’ha chiamata «colazione di lavoro», Lagalla «incontro istituzionale», di certo c’è che la discesa a Palermo del ministro per gli Affari europei, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto è stata un’occasione per tutti gli attori coinvolti, dalla Regione al Comune, di chiedere a gran voce la rimodulazione dei fondi del Pnrr in base a quelle che gli amministratori ritengono essere le priorità individuate per i rispettivi enti.

E se dalla Regione si mantengono sul vago, enumerando i partecipanti alla suddetta colazione, dal capo di gabinetto di palazzo d’Orleans al dirigente per la Programmazione, lasciando a Renato Schifani giusto una dichiarazione in cui dice di aver illustrato «le priorità di intervento del territorio e le problematiche legate allo sviluppo di alcuni progetti», più diretto è stato il sindaco di Palermo.

«È stata un’occasione importante per fare il punto sui progetti finanziati da fondi extra-comunali – dice Lagalla – Abbiamo lungamente discusso in relazione ad un tema strategico, quello di una corretta pianificazione e di una stringente rivalutazione dei fondi strutturali della programmazione 2014-20 e 2021-27».

Priorità che riguarderebbero soprattutto la trasformazione dei prodotti locali, la produzione di energia e il turismo. Con gli amministratori che al termine dei rispettivi incontri si sono dichiarati soddisfatti dei segnali d’apertura ricevuti dal ministro di Fratelli d’Italia.