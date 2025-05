Finge di essere un poliziotto tedesco e truffa coppia di anziani: arrestato 23enne di Catania

Foto di Polizei Sachsen

Un 23enne di Catania è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per aver truffato una coppia di anziani a Sommatino – in provincia di Caltanissetta – con il metodo del finto carabiniere. Secondo la ricostruzione la truffa è scattata con una telefonata all’87enne, convocato falsamente in caserma, mentre la moglie veniva contattata da un presunto poliziotto tedesco che la informava di un incidente causato dal figlio in Germania.

Poco dopo, un giovane si è presentato a casa della donna, portando via 7.000 euro in contanti e gioielli. La truffa è stata scoperta al ritorno del marito. Le indagini, avviate grazie a telecamere di sorveglianza e testimonianze, hanno permesso l’identificazione del veicolo usato e dell’indagato. Un secondo sospettato è stato scagionato per mancanza di gravi indizi.