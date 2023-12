Ars, dalla commissione Bilancio l’ultimo via libera alla Finanziaria. In Aula dalla settimana prossima

Mancava l’ultimo step ed è arrivato: anche la commissione Bilancio del parlamento siciliano ha approvato la manovra finanziaria presentata dal governo di Renato Schifani. Il parere positivo è arrivato oggi pomeriggio, mentre l’altro ieri era stata la volta delle commissioni di Merito, che in nottata avevano fatto gli straordinari per potere consentire al documento contabile della Regione di fare il suo corso parlamentare.

Si attende solo l’ufficialità su quando l’Assemblea regionale potrà iniziare a discutere la manovra, che dovrebbe arrivare tra i banchi di sala d’Ercole la prossima settimana per espletare gli ultimi passaggi e poi essere votata. Una votazione che si preannuncia interlocutoria per il governo regionale, che più che sul contenuto del documento punta a portare a casa la bandierina della tempistica. La scadenza dei tempi canonici è fissata come sempre al 31 dicembre, poi scatterebbe l’esercizio provvisorio.