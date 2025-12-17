Dopo il via libera dell’aula all’articolo 1 della manovra finanziaria regionale – relativo agli incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato -, si infittisce oggi il dibattito. Senza, però, dimenticare gli episodi significativi di ieri. Il supporto dei franchi tiratori alla delegittimazione della Finanziaria sono un allarme che non può essere ignorato. Con due capitomboli dopo i quali la maggioranza teme per il proprio futuro. Rispetto ai cosiddetti articoli ordinamentali – di cui una ventina sarebbero stati presentati dalle opposizioni -, nei corridoi si vocifera che la maggioranza, accusata di aver gonfiato la Finanziaria, possa fare un passo indietro. Stralciandone circa una quarantina, compresi quelli avanzati dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Si procede, intanto, anche oggi al voto dei successivi articoli della Finanziaria della Regione Siciliana.

Approvato l’articolo 2: assunzioni per investimenti iniziali

Accantonato l’articolo 3 – per approfondimenti sugli emendamenti e sperando in tempi migliori – l’aula riparte dalla riscrittura dell’articolo 2. Sugli incentivi a sostegno delle assunzioni per progetti di investimento iniziale. Sono state accolte dal governo le proposte di modifica. Un ennesimo passo indietro dell’esecutivo regionale. Dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino arriva un chiaro segnale di richiesta di tregua: «Abbiamo ascoltato con interesse gli interventi e il governo è disponibile al dialogo e ad accogliere le proposte». Tra le modifiche in itinere, è stato eliminato il riferimento relativo al decreto del presidente della Regione. Ma anche la riproduzione dei casi relativi alla maggiorazione del 15 per cento e le modifiche tecniche. Modifiche anche al comma 2bis, che circoscrive i parametri per il calcolo del beneficio e in materia di violazioni e sicurezza. La strada del voto degli articoli della Finanziaria della Regione, insomma, è già piena di check-point.

Seduta sospesa, si riparte dall’articolo 3: il south working

Lavorare da remoto, in Sicilia, per aziende nel resto d’Italia o all’estero. Si tratta di «una misura con un’importanza centrale», sponsorizza le scelte governative Fabrizio Ferrara, presidente della V commissione Cultura, Formazione e Lavoro. Già proposta nella manovra quater, ma bocciata con il voto segreto. Un’apertura, con modifiche e miglioramenti, come sugli spazi collettivi, è arrivata dal Pd. Meno flessibile il M5s, con la deputata Stefania Campo: «È una misura spot. Tanti giovani lasciano la Sicilia. Bisogna creare lavoro qui e non sperare in un lavoro fuori, da fare a distanza». Proposte di allargamento sono arrivate anche dalla maggioranza: con il meloniano Salvatore Scuvera e l’azzurro Salvatore Tomarchio. Più critico, invece, il collega Alessandro De Leo (Fi), che punta il dito contro le opposizioni. E sottolinea come «già in commissione Attività Produttive avevamo evidenziato delle criticità. Sospendiamo e facciamo una sintesi». Ma il tempo scorre. E la maggioranza avanza lenta per evitare i franchi tiratori. E le gastriti dovute al panettone amaro che li aspetta.

Passa l’articolo 3, dopo la riscrittura del governo

Dopo oltre un’ora di pausa – la prima di una lunga giornata -, la seduta è ripartita, guidata dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Il governo ha accolto alcune proposte e modifiche avanzate dai deputati: sia di maggioranza che, soprattutto, d’opposizione. Rimandate alcune iniziative, come quella di allargare la platea: come annunciato dall’assessore Dagnino, si vedrà in futuro, già a gennaio. La pausa, sostanzialmente, è stata chiesta dal governo per la riscrittura dell’articolo 3. «Appoggeremo questa misura, ma abbiamo dei dubbi sulla rendicontabilità, sulla messa in campo e un’eventuale impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri» dichiara il capogruppo del M5s Antonio De Luca. Augurandosi, aggiunge, «che non siano norme senza riscontro pratico». Così l’articolo 3 è stato, finalmente, approvato. La seduta, però, è stata sospesa e rinviata alle ore 16:40.