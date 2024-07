Colta da un malore mentre nuota in mare: 52enne muore nel Palermitano

Foto di Thomas Vimare su Unsplash

È stata colta da un malore ed è morta mentre nuotava nel mare di Finale, frazione di Pollina, in provincia di Palermo. La vittima è Daniela Lombardo, 52 anni. La donna è stata soccorsa dalla capitaneria di porto e dal 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvarla. Lombardo lavorava a Parigi nel settore della finanza e nella capitale francese risiedeva da 23 anni.