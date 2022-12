Fidanzati del Messinese trovati morti in Inghilterra. Arrestato un uomo

Trovati morti in una casa di Thornaby on Tees, Comune della contea del North Yorkshire, in Inghilterra. Si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, rispettivamente di 25 e 21 anni. La autorità stanno provando a far luce morte dei due giovani. Come riporta l’Ansa, a ritrovare i corpi sono stati gli amici, preoccupati perché la coppia non avrebbe risposto al telefono. Nino Calabrò, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, si era trasferita a Milazzo. Era andato Nord Inghilterra per lavoro. Sul suo profilo social una foto in cui era assunto come croupier al Grosvenor Casinos nella città di Stockton on Tees. Francesca Di Dio lo aveva raggiunto per le vacanze di Natale. Le autorità inglesi avrebbero fermato un 21enne sospettato dell’omicidio. A precisarlo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa è stata la Bbc, aggiungendo che il fermato è sospettato di omicidio e resta al momento detenuto in custodia cautelare.

Le fonti britanniche sottolineano che i cadaveri delle vittime sono stati trovati nel primo pomeriggio di ieri. La polizia ha lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato alcunché di sospetto fra le 10 e le 11 del mattino di vicino all’abitazione, ubicata nell’edificio di un ex pub (il Royal George Pub). La Cleveland Police non ha confermato fino a oggi l’identità delle due vittime, rimbalzata invece dalla Sicilia da fonti italiane vicine alle loro famiglie. Sulle loro pagine social in cui appaiono spesso insieme, avevano reso pubblica la propria relazione il 27 settembre 2019, Sono tanti i messaggi di chi li ricorda con affetto.