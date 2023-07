Licata, in fiamme magazzino di un lido pronto all’inizio della stagione estiva

Un magazzino di uno stabilimento balneare – in fase di apertura – è andato in fiamme la scorsa notte a Licata, in provincia di Agrigento, fra contrada Pisciotto e Torre di Gaffe. Incendiati legname e attrezzatura che sarebbero serviti per l’inizio della stagione nei prossimi giorni. La polizia sta indagando sull’accaduto.