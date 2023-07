Sant’Agata, un calendario ricco di eventi ad agosto

«Ai giovani in particolare, che sono il nostro futuro e vanno incoraggiati – afferma la presidente del comitato per la Festa di Sant’Agata, Mariella Gennarino – vogliamo dedicare l’evento di agosto, in cui si celebra l’897° anniversario della traslazione delle reliquie della patrona che chiama ancora a raccolta i cittadini intorno al significato più autentico del suo messaggio cristiano d’amore», aggiunge la presidente, sottolineando come «sobrietà e compostezza sono valori preziosi di cui oggi più che mai c’è bisogno». Sarà un ricco calendario di appuntamenti culturali per tutto il mese, a partire da mercoledì 2 alle 10,30 con l’inaugurazione della mostra E…State con Agata, all’interno della Galleria d’arte moderna GAM. Si tratta di opere ispirate alla santa, frutto degli allievi ed ex allievi dell’Accademia di belle arti di Catania.

Giorno 3 a Palazzo della cultura, alle ore 20,30, ci sarà Istoria di Sant’Agata, la coproduzione che vedrà impegnati un cast di orchestra, coro e tecnici dell’ente lirico Bellini, mentre l’allestimento è a cura dello Stabile. In scena (con la regia di Alessandro Idonea) popolani e pescatori catanesi che, vedendosi minacciati dai pirati turchi, rievocano la storia di Sant’Agata nella speranza di un miracolo. Un vero e proprio oratorio che mette insieme momenti sinfonici, cori per canto e in prosa, arie per soprano, recitazione e cori in prosa, sulle note della musica di Giovanni Sollima che firma la partitura. Il libretto è opera del giornalista e scrittore Filippo Arriva. Si prosegue venerdì 4 alle 20,30, al Museo Diocesano con Agata incontra le donne, iniziativa di interesse medico-scientifico curata, in collaborazione con il Rotary Catania Nord, dal professore Giuseppe Ettore, direttore Dipartimento materno infantile dell’Arnas Garibaldi Nesima, che mette al centro i temi della salute e della prevenzione a partire dalla figura di Agata, insieme con altri illustri professionisti. Tra gli altri appuntamenti, mercoledì 16, ore 21,00, Palazzo degli Elefanti, Il trionfo di Agata, il trionfo dei giovani, brani sacri e inni a Sant’Agata, eseguiti dall’orchestra da camera diretta dal maestro Fabio Raciti. Si chiama Invisibile agli occhi la campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui minori che verrà presentata mercoledì 23 alle 20,30 al Museo Diocesano dal professore Enrico Parano del Cnr Irib e dal professore Vito Pavone della Clinica ortopedica universitaria di Catania.