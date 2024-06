Festa di nozze con musica troppo alta e fuochi d’artificio abusivi, denunciato

Foto di Christel Sagniez Pixabay

Festeggiano le nozze in una sala ricevimenti in via Villagrazia a Palermo, ma i vicini chiamano la polizia municipale per la musica ad alto volume e per i forti schiamazzi. Nella sala era in corso un intrattenimento musicale non autorizzato e il suono, secondo i rilievi prodotti in materia di inquinamento acustico dal personale Nopa, intervenuto con gli operatori dell’Arpa, superava i valori limite di immissione sonora all’esterno. Oltre alla musica sono stati esplosi diversi fuochi d’artificio non autorizzati. La strumentazione professionale è stata sequestrata e il titolare dell’attività è stato denunciato per il reato di disturbo alla quiete pubblica. Elevate sanzioni amministrative per difformità nella perizia fonometrica per circa 3.000 euro.