Fermato in auto con una sorta di mazza ferrata, un denunciato a Catania

Foto di Polizia Stato

Un uomo di 44 anni è stato denunciato a Catania dalla polizia di Stato perché era alla guida di un’auto portando con sé un bastone di legno con spuntoni di ferro lungo 130 cm.

Il suo veicolo è stato fermato per un controllo perché stava procedendo con andatura sospetta nei pressi di un supermercato di via Verona. L’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile circa il possesso del bastone, che è stato sequestrato. L’uomo deve rispondere di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.