Fermati con oltre 350 marmitte in un furgone. Avrebbero fruttato circa 75mila euro

Oltre 350 catalizzatori sono stati sequestrati dai carabinieri a Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania. SI trovavano su un Fiat Ducato in via San Giovanni Galermo, con a bordo un 26enne e un 32enne, entrambi di origine campana. Alla vista dei militari si sono mostrati particolarmente agitati. Il motivo era legato al tipo di merce che stavano trasportando, la cui provenienza è rimasta ignota e per questo sospetta. Nei loro confronti è scattata la denuncia per gestione di rifiuti non autorizzata. A essere sottoposto a sequestro è stato anche il mezzo. La rivendita delle marmitte, tenuto conto dei metalli contenuti al loro interno, avrebbe potuto fruttare circa 75mila euro.