Catania, pregiudicato ferito con un colpo di pistola. È imparentato con i Cursoti Milanesi

Un 31enne è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania con una ferita di arma da fuoco alla gamba, in particolare all’altezza del ginocchio. Il fatto è avvenuto nella zona di corso Indipendenza e il giovane (A. C. L. le sue iniziali), secondo quanto verificato da MeridioNews, è residente nel quartiere San Leone del capoluogo etneo. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Sei anni fa è stato arrestato insieme ad altre tre persone per ricettazione e porto abusivo di armi e munizioni.

I poliziotti erano intervenuti, in seguito a una segnalazione, proprio nel rione San Leone dove per strada avevano notato due uomini armati che camminavano con il volto coperto. Fuggendo, loro stessi li avevano portati nel pianerottolo di un palazzo dove c’erano altre due persone con due borsoni con dentro un arsenale: armi automatiche, fucili, pistole, cartucce e anche un giubbotto antiproiettile. Stando a quanto verificato da MeridioNews, il 31enne arrivato ferito in ospedale oggi pomeriggio sarebbe anche imparentato con un noto esponente del clan mafioso dei Cursoti Milanesi.