Femminicidio Roberta Siragusa, confermata la condanna all’ergastolo per l’ex fidanzato

Ergastolo. È questa la condanna confermata in Corte d’Assise d’Appello di Palermo per Pietro Morreale, il giovane di Caccamo ) accusato di avere ucciso il 23 gennaio del 2021 l’ex fidanzata 17enne Roberta Siracusa e di averne occultato il cadavere. Dopo la condanna di primo grado, la richiesta della conferma per la pena massima era arrivata alla fine di ottobre dalla sostituta procuratrice generale Maria Teresa Maligno aveva chiesto la conferma dell’ergastolo. Di oggi è la decisione della Corte d’Assise d’appello presieduta da Angelo Pellino.

Il corpo della 17enne era stato poi ritrovato in un burrone. Nel corso della requisitoria, erano state ripercorse tutte le fasi del delitto e scandagliato il rapporto burrascoso tra i due giovani con numerosi episodi di violenze fisiche subiti dalla vittima. Dopo la morte della giovane, Morreale avrebbe agito «con animo freddo e calcolatore» cercando di «precostituirsi un alibi con dei messaggi inviati all’ex fidanzata, pur sapendola già deceduta». Così hanno ricostruito i magistrati. Per la tesi della difesa, invece, non si sarebbe nemmeno trattato di omicidio, ma di un «tragico incidente». Tra le varie alternative, gli avvocati difensori dell’imputato hanno anche prospettato la tesi del suicidio della giovane.

La famiglia della vittima e il Comune di Caccamo (nel Palermitano) si sono costituiti parte civile nel processo assistiti dagli avvocati Giuseppe Canzone, Giovanni Castronovo, Simona La Verde e Sergio Burgio. L’imputato Pietro Morreale è difeso dall’avvocato Gaetano Giunta. Alla lettura del dispositivo erano presenti tutti i parenti di Roberta Siragusa: il padre, la madre, il fratello, la nonna, la zia , i cugini e tanti amici della 17enne.