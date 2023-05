Favignana: butta rifiuti fuori orario, multa di 600 euro a un settantenne

Ha agito all’alba pensando di non essere visto. L’uomo di 70 anni, però, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre abbandona un sacchetto con rifiuti indifferenziati in pieno centro a Favignana, intorno alle 5 del mattino. Gli agenti della polizia municipale, dopo avere visionato il filmato, hanno rintracciato l’anziano trasgressore. Per lui una multa di 600 euro. «Sono numerosi i casi al vaglio dei nostri uffici, alcuni già in fase di definizione – dice il comandante dei vigili urbani di Favignana Libero Carbone – I controlli proseguiranno e saranno intensificati nelle prossime settimane, anche implementando il numero di telecamere», assicura. «La salvaguardia dell’ambiente e del territorio delle Egadi è importante e riguarda tutti – dichiara il sindaco Francesco Forgione – Soltanto con l’impegno di ognuno di noi si può tenere il territorio pulito. Pertanto, invito tutti, cittadini e coloro che soggiornano nelle Egadi, a rispettare le norme e a mantenere una condotta civile».