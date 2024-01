Favara, un 47enne è stato trovato morto in casa con ferite alla testa

Un uomo di 47 anni (L. L. sono le sue iniziali) è stato trovato morto all’interno di un appartamento in via della Resistenza nel centro di Favara, in provincia di Agrigento. Stando a quanto emerso finora e a quanto riportato da Grandangolo, il cadavere presenterebbe degli evidenti traumi al cranio. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta ed è stata già disposta l’autopsia sul corpo del 47enne.

La dinamica non è ancora chiara: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una morte accidentale che potrebbe essere stata causata anche da una caduta. Per chiarire tutto bisognerà attendere gli ulteriori accertamenti. Stando a quanto è stato già accertato nel corso delle indagini, in casa l’uomo viveva da solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che ha già effettuato una prima ispezione cadaverica.