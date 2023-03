Favara, muore a 12 anni mentre gioca a basket nella palestra della scuola

Un ragazzino di 12 anni è morto ieri sera mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino di via Capitano Basile a Favara, in provincia di Agrigento. Stando a quanto è stato ricostruito finora, a un certo punto, improvvisamente, il 12enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra perdendo i sensi. Inutile l’intervento sul posto del personale sanitario con due ambulanze del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Il ragazzino è morto durante la corsa in ospedale a bordo del mezzo di soccorso. La salma è stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. «A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento – scrive il sindaco di Favara Antonio Palumbo – manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket. Un fatto terribile – continua la nota del primo cittadino – un dolore immenso che spezza le parole in gola». A Favara sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del 12enne. Intanto, sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta ma senza che sia stata configurata nessuna ipotesi di reato. Il procurato capo facente funzioni Salvatore Vella e la pm Giulia Sbocchia acquisiranno, attraverso i carabinieri, i certificati di idoneità all’attività agonistica del ragazzino, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall’autopsia.