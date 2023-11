Favara, maltratta il padre 80enne e non rispetta il divieto di avvicinamento

Un uomo di Favara (in provincia di Agrigento) è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento al padre dell’età di 80 anni. Il 44enne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari, arrivati sul posto tramite una chiamata al 112. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’arrestato adesso si trova ai domiciliari.