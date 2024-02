Favara: il fratello gioca alla PlayStation, lei è infastidita dal rumore e lo accoltella alla schiena

Il rumore di un gioco alla PlayStation. Per questo una ragazza di 17 anni ha accoltellato il fratello 16enne all’interno della loro casa nella periferia di Favara, in provincia di Agrigento. Stando a quanto è stato ricostruito finora, la sorella sarebbe stata innervosita dai suoni del gioco che l’avrebbero disturbata mentre stava studiando.

Così, la 17enne ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il fratello alla schiena. Per questo, la giovane è stata denunciata dai carabinieri alla procura del tribunale per i minorenni di Palermo per lesioni personale aggravate. L’accoltellamento è avvenuto venerdì scorso, dopo un litigio con tra fratello e sorella. Il 16enne ferito è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La prognosi è riservata: la coltellata è arrivata fra cuore e polmone.