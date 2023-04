Fabrizio Corona è candidato al Consiglio comunale di Catania

Un comunicato di poche righe quello con cui il candidato sindaco Peppino Lipera annuncia che Fabrizio Corona «ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista del movimento popolare catanese». Oggi pomeriggio la presentazione. Dalla fine di gennaio, l’avvocato penalista è sceso in campo con l’ambizione di diventare il primo cittadino del capoluogo etneo. Negli ultimi giorni, sta facendo il punto per riuscire a chiudere le liste. E oggi, a sorpresa, arriva la notizia che al suo fianco ci sarà il fotografo dei vip. Un personaggio televisivo, noto come il re dei paparazzi, che negli anni è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari. Per alcuni di questi è stato anche condannato in via definitiva e ha trascorso un periodo in carcere.

Lipera, invece, in passato ha difeso tra gli altri anche Antonino Speziale (condannato per l’omicidio del poliziotto Filippo Raciti durante il derby Catania-Palermo nel 2007) e Bruno Contrada (l’ex numero due del Sisde condannato per concorso in associazione mafiosa per cui la Cassazione aveva revocato la condanna). Dal punto di vista politico, Lipera ha anche un passato in Consiglio comunale a Palazzo degli elefanti: il 14 ottobre del 1988 subentra a Marco Pannella – a cui poi intitola anche una strada – che era stato eletto nella lista dei Radicali. Il legale rimane in carica fino alla conclusione del mandato, nel 1992.