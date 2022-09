Exit poll Regionali, Schifani dato tra il 37 e il 41 per cento. Secondo De Luca. Pochi Chinnici e Di Paola

Si tratta di exit poll e, per loro natura, vanno letti inevitabilmente con il condizionale, ma Renato Schifani è dato in vantaggio. A dirlo sono i dati raccolti da Opinio-Rai all’uscita dei seggi. Il candidato del centrodestra, che ha affrontato una campagna elettorale sulla difensiva, evitando confronti e mantenendo un profilo basso, è dato all’interno di una forbice che va dal 37 al 41 per cento. Se domani pomeriggio – l’inizio dello scrutinio è fissato alle 14 – dallo spoglio delle schede dovesse arrivare una conferma, l’ex presidente del Senato potrà festeggiare l’elezione a presidente della Regione Siciliana.

Secondo Opinio-Rai, il secondo candidato più votato, stando almeno alle dichiarazioni fatte dagli elettori, sarebbe Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina, che invece ha condotto una campagna elettorale votata all’attacco, si staglierebbe tra il 24 e il 28 per cento. Terza piazza per la candidata di Pd e Cento Passi, Caterina Chinnici. L’eurodeputata è data tra il 15,5 e il 19,5. Poco avanti a Nuccio Di Paola, l’uomo scelto dal Movimento 5 stelle per una corsa in solitaria che, fino alle primarie di coalizione, nessuno avrebbe immaginato: Di Paola, stando agli exit poll, starebbe dentro una forbice tra il 13 e il 17 per cento. Più staccati Gaetano Armao ed Eliana Esposito, dati tra l’1,5 e il 3,5 per cento.