PALAZZO D'ORLEANS, SEDE DELLA PRESIDENZA REGIONE SICILIA, A PALERMO



Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha scelto di giocare d’anticipo con la convocazione dei vertici della maggioranza a Palazzo d’Orléans. In un momento in cui le tensioni sociali si sommano a quelle politiche interne alla maggioranza, il raduno del centrodestra non è stato solo un tavolo tecnico, ma un chiaro segnale di tenuta politica. Al centro della scena, un tesoretto da 25 milioni di euro destinato a calmierare il caro-carburanti, una misura che punta a disinnescare la bomba a orologeria dell’autotrasporto, settore strategico e storicamente turbolento in Sicilia.

Assenti e presenti

Si sono ritrovati, riuniti intorno allo stesso tavolo, gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Mpa e Democrazia Cristiana. Nessun invito, invece, è stato recapitato a Noi Moderati. Tra i presenti, oltre il presidente Schifani e il presidente Gaetano Galvagno, gli assessori Alessandro Aricò e Alessandro Dagnino, il capogruppo di FdI Giorgio Assenza, il capogruppo della Lega Salvo Geraci, il capogruppo dell’Mpa Roberto Di Mauro, il capogruppo della DC Carmelo Pace, il presidente della III commissione Attività produttive Gaspare Vitrano e la vicepresidente dell’Ars Luisa Lantieri.

La Strategia del cerotto finanziario

L’annuncio dei 25 milioni di euro non è casuale. Arriva mentre le sigle sindacali dell’autotrasporto (come Unatras) minacciano fermi che potrebbero paralizzare l’Isola. La mossa di Schifani è un tentativo di realpolitik: utilizzare le risorse regionali per tamponare l’inerzia dei tavoli nazionali e il peso dei rincari energetici legati alla crisi in Medio Oriente. Tuttavia, sotto la superficie dell’aiuto economico, emerge un’analisi critica: si tratta di una misura strutturale o di un semplice una tantum per evitare i blocchi stradali? Senza un piano di abbattimento dei costi degli imbarchi e un potenziamento delle infrastrutture, il rischio è che questi 25 milioni vengano riassorbiti dal mercato in pochi mesi, lasciando intatti i problemi di competitività delle imprese siciliane.

Il termometro della giunta: equilibri e malumori

Il punto sulla giunta effettuato durante il raduno serve a ribadire le gerarchie. Nonostante le fibrillazioni interne, spesso alimentate dalle ambizioni dei singoli partiti della coalizione (da Fratelli d’Italia alla Nuova DC di Cuffaro), Schifani ha cercato di ricompattare le fila. La strategia è chiara: legare la stabilità del governo alla capacità di spesa. Con l’Irfis (l’istituto finanziario regionale, ndr) chiamato a gestire operativamente gli aiuti, il presidente accentra la regia economica, cercando di silenziare le critiche su una presunta immobilizzazione dell’azione amministrativa.

Una navigazione a vista?

Anche in questo caso è necessario leggere tra le righe delle note ufficiali. Il raduno del centrodestra descrive una coalizione che ha bisogno di ritrovarsi fisicamente per non perdersi nelle beghe di sottopotere. I 25 milioni sono l’esca per garantire la pace sociale, ma il vero nodo resta politico: la Sicilia di Schifani sta cercando di passare dalla gestione delle emergenze a una visione di sviluppo? Al momento, tra rincari dei trasporti e nodi organizzativi, la sensazione è quella di una strenua difesa del fortino, in attesa che la tempesta dei prezzi e delle scadenze (come quella del 2025) passi senza fare troppi danni.