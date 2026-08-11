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Siamo in presenza di una Sicilia istituzionale sospesa da anni in un deleterio stato di incertezza, il cui impatto si scarica quotidianamente sulla vita dei cittadini e sulla tenuta stessa del territorio. È la complessa vicenda che riguarda la mancata riforma delle ex Province, trasformate sulla carta in Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane, e il parallelo immobilismo che paralizza i Consorzi di Bonifica. Quello che doveva essere un processo virtuoso di sburocratizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica si è trasformato in un cortocircuito amministrativo prolungato. L’abolizione degli organi elettivi provinciali, rimpiazzati da una sequenza ininterrotta di gestioni commissariali straordinarie e da riforme regionali puntualmente bocciate dai rilievi di costituzionalità, ha privato gli enti intermedi di una guida politica stabile e di una visione strategica di lungo respiro.

Una rete viaria al collasso e scuole prive di risorse

Le conseguenze più drammatiche di questa paralisi ordinamentale si misurano sullo stato dei servizi fondamentali e delle infrastrutture secondarie. Le ex Province sono titolari della gestione di oltre quindicimila chilometri di strade provinciali, arterie vitali che collegano i Comuni dell’interno con i centri urbani principali e le direttrici ad alta velocità. Privati di risorse finanziarie adeguate per la manutenzione ordinaria e straordinaria, questi collegamenti si sono progressivamente degradati: frane non rimosse, viadotti a rischio, manto stradale dissestato e segnaletica inesistente isolano interi comprensori rurali e montani, penalizzando il commercio, l’agricoltura e la mobilità dei residenti. Una sorte analoga è toccata all’edilizia scolastica superiore, anch’essa di competenza provinciale, dove la cronica carenza di fondi mette a dura prova la sicurezza e la vivibilità degli istituti scolastici.

Il dissesto finanziario dei Consorzi di Bonifica

Sul fronte della tutela del suolo e del sostegno al comparto agricolo, l’incompiuta riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica rappresenta un’ulteriore ferita strutturale. Nati per garantire la manutenzione dei canali di scolo, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la distribuzione dell’acqua irrigua, questi enti giacciono da decenni in un perenne stato di commissariamento. appesantiti da debiti pregressi, contenziosi di lavoro e un’imponente massa salariale, i consorzi faticano a erogare i servizi essenziali. Il risultato è un paradosso contabile e operativo: mentre agli agricoltori vengono recapitate cartelle esattoriali per contributi di bonifica spesso non corrispondenti a opere realmente eseguite, la rete canalare versa nell’abbandono, esponendo le campagne a alluvioni nei mesi invernali e alla mancanza di irrigazione in quelli estivi.

Lo spopolamento guidato dall’assenza dello Stato

La ritirata delle istituzioni intermedie e l’inefficienza degli enti di gestione territoriale agiscono come un potente acceleratore dello spopolamento delle aree interne della Sicilia. Quando un territorio perde la manutenzione della propria viabilità, quando i giovani studenti sono costretti a frequentare scuole prive di riscaldamento o idoneità strutturale, e quando le aziende agricole non ricevono il supporto idrico necessario, la scelta dell’abbandono cessa di essere un’opzione individuale per diventare una necessità obbligata. Il collasso delle funzioni provinciali e bonificatrici non crea soltanto un vuoto operativo, ma erode la fiducia della cittadinanza nella capacità dello Stato e della Regione di garantire standard minimi di vivibilità e coesione sociale.

Le priorità per la ricostruzione istituzionale

Uscire da questa palude istituzionale richiede una presa di responsabilità chiara da parte del legislatore regionale e nazionale. Non si può più rinviare la definizione di un assetto preciso per gli enti intermedi, che restituisca loro dignità democratica, competenze definite e soprattutto certezze di bilancio. Ripristinare la capacità di spesa delle ex Province per la messa in sicurezza delle strade e delle scuole, unito a un risanamento definitivo e trasparente dei Consorzi di Bonifica, costituisce la precondizione fondamentale per qualsiasi piano di rilancio dell’isola. Soltanto ricostruendo una catena amministrativa efficiente e vicina ai bisogni dei territori si potrà arrestare il degrado delle infrastrutture secondarie. Restituendo così un futuro alle comunità locali.