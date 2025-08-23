Ex presidente Ars Cristaldi: «Israeliani respinti a Ragusa vengano a Mazara del Vallo»

23/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«In provincia di Ragusa un albergatore si è rifiutato di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L’episodio è legato alla drammatica situazione esistente tra Israele e i Palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l’amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia ed in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano. Mi piacerebbe che la famiglia respinta dalla struttura alberghiera di Ragusa venisse a Mazara del Vallo, dove scoprirebbe una bella realtà nella quale la convivenza tra diverse religioni, culture e tradizioni costituisce un chiaro esempio della più nobile virtù umana: il rispetto». Lo dice l’ex presidente dell’Ars Nicola Cristaldi. «Venga questa famiglia a Mazara del Vallo – aggiunge – dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l’appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e vedere le processioni cristiane, ma anche una parte di un quartiere, abitato soprattutto da musulmani, dedicato alla cultura ebraica. Luoghi e comportamenti che dovrebbero portare l’Unesco a riconoscere in Mazara del Vallo un patrimonio dell’umanità».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Viaggio della speranza da 15mila dollari dalla Tunisia a Pantelleria: gli scafisti arrivati in aereo a Palermo
Leggi la notizia

«In provincia di Ragusa un albergatore si è rifiutato di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L’episodio è legato alla drammatica situazione esistente tra Israele e i Palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l’amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia ed in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano. Mi piacerebbe che la […]

Blatte tra dolci e tavola calda: chiuso un bar sul lungomare di Catania
Leggi la notizia

«In provincia di Ragusa un albergatore si è rifiutato di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L’episodio è legato alla drammatica situazione esistente tra Israele e i Palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l’amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia ed in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano. Mi piacerebbe che la […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]