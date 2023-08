Sicilia, gli eventi del fine settimana: dai festival musicali alle degustazioni

Tornano gli eventi del fine settimana nell’isola. A Geraci Siculo, nel Palermitano, dal 4 al 6 agosto ci sarà l’edizione numero 33 de La Giostra dei Ventimiglia. Tre giorni pieni di giochi cavallereschi, cortei d’epoca e rappresentazioni teatrali che animeranno il borgo fiorito delle Madonie. A Cefalù, sempre in provincia di Palermo, ci saranno i festeggiamenti in onore del SS Salvatore dal 2 al 6 agosto con tradizioni sacre e profane, musica dal vivo con nomi di caratura internazionale e l’assegnazione del premio Ruggiero II. Ci sarà anche la tradizionale ‘Ntinna a mari: i rappresentati di alcune tradizionali famiglie di pescatori tenteranno di raggiungere la bandiera posta alla fine di un palo sul mare. Uno spettacolo che si rinnova ogni 6 agosto, dalle ore 16, sul molo della Vecchia Marina. Prosegue il viaggio nei comuni siciliani del Castelbuono Jazz Festival: oggi 4 agosto si terrà a Trapani l’ultimo appuntamento del Salaparuta Nick La Rocca Festival a piazza Mercato alle ore 22,00, ingresso gratuito, con il concerto di Filippo Paternò e Marnostrum Ensemble quintet, band nata da un’idea del chitarrista/cantante Filippo Paternò e del sassofonista Michele Mazzola, il cui focus è la musica del mediterraneo in tutte le sue sfaccettature. Lo stesso giorno a Piazza Armerina, nell’Ennese, nell’atrio della biblioteca comunale alle 20 si esibirà Umberto Porcaro per il Piazza Armerina Mosaico Festival: il chitarrista siciliano, ambasciatore del Blues made in Italy nel mondo intero, darà vita alla Notte del Blues. Sabato 5 agosto il festival si sposterà a Gangi, nel Palermitano, per il primo appuntamento del Gangi Bues Festival a piazza del Popolo alle ore 22, sempre ingresso gratuito, dove si esibirà la Skillie Charles Orchestra. Domenica 6 agosto si ritorna a Piazza Armerina alle ore 19 a piazza Garibaldi con Giacomo Tantillo & The Zisas – Bandistikamente, che proporrà un progetto con gli arrangiamenti e la produzione musicale di Roy Paci.

A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, ci sarà la rassegna enogastronomica Bagli, Olio e Mare, che si svolgerà nella Baia Santa Margherita dal 2 al 6 agosto con le escursioni guidate Trekking i tesori fra gli ulivi, lanci in parapendio e un ricco programma di spettacoli serali. Le escursioni guidate, organizzate per sabato 5 e domenica 6 agosto, offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire i bagli storici presenti nella vallata di Castelluzzo. I percorsi iniziano alle ore 18 e le prenotazioni, in biglietteria, sono fino a esaurimento posti (massimo 30 partecipanti per escursione). Il programma della rassegna offrirà un’ampia selezione di prelibatezze gastronomiche che potranno essere gustate nel villaggio gastronomico allestito a Baia Santa Margherita (pranzo dalle ore 12 alle ore 15.30, cena dalle ore 19 alle 22). Ogni giorno, saranno proposti menù diversi, comprendenti piatti come bruschetta, pasta fresca alla trapanese o alla norma, pesce fritto, frutta e vino. I biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria, sita nell’area di degustazione, e l’info point in Piazza Santuario, a San Vito lo Capo. Inoltre, per intrattenere il pubblico, ogni sera saranno organizzati degli spettacoli musicali alle 22,30: il 4 agosto ad esibirsi saranno gli Extra-large, il 5 agosto la Piccola Orchestra Malarazza e il 6 agosto gli Irrequieti. A Messina, per l’esattezza nella spiaggia di Patti Marina, nella cornice de L’indiegeno fest, si attendono questo venerdì alle 18,30 Rondodasosa, Rose Villain, Neima ezza, il 5 sempre alla stessa ora Nayt, La Sad, Naska, Clara mentre il 6 l’ingresso sarà gratuito e ci si sposterà ai laghetti di Marinello. A Catania torna l’appuntamento con Bella di notte sabato 5 dalle 18,30 alle 20,30 con le visite guidate all’Orto botanico. Sempre nella città etnea, alla Badia di Sant’Agata torna sabato 5 la rassegna musicale Armonie sotto le stelle alle ore 21 con Ein Musikalischer Spaß, Ensemble Il Quadro Animato con le musiche di Devienne, Haydn, Raimondi, Stamitz e Mozart. A Milo, sempre nel Catanese, dal 4 al 6 ci sarà il Milo Superior Jazz Festival, una rassegna jazz all’interno dell’anfiteatro Lucio Dalla. Gli eventi saranno tutti alle ore 21. Al castello di Milazzo, nel Messinese, giorno 5 ci sarà Drusilla Foer che andrà in scena con il suo Eleganzissima estate che poi proseguirà giorno 6 all’anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, nel Catanese (entrambi gli spettacoli alle 21,30).

A Ragusa ci sarà il Ragusa Foto Festival con diverse mostre tra Palazzo Cosentini, la chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri e l’Antico Convento dei Cappuccini all’interno del Giardino Ibleo. Le mostre – a ingresso libero – sono visitabili tutti i giorni tranne il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. Sempre nel Ragusano, a Scicli, prosegue la mostra sulle opere del Novecento dal nome In-Solito paesaggio di primo Novecento all’interno della Galleria Quam con ingresso gratuito fino al 20 agosto. Ad Agrigento proseguono le visite al parco archeologico della Valle dei templi dove sarà possibile permanere fino a sera. Questo weekend, domenica 6 agosto, sarà possibile l’ingresso gratuito al sito culturale fino alle ore 19 con uscita alle ore 20. Invece la visita serale e notturna, con inizio alle ore 20 e chiusura biglietteria alle ore 23, sarà a pagamento. A Noto, nel Siracusano, giorno 5 e 6 ci sarà la nona edizione del Giacinto Festival incentrato sull’approfondimento della comunità lgbt+ con ingresso gratuito. Tra i protagonisti ci saranno il deputato Alessandro Zan e l’attrice Barbara Foria. Nella Tonnara di Marzamemi, sempre nel Siracusano, dal 4 al 20 agosto ci sarà Artièri – Mercato Creativo: il primo Festival siciliano delle Arti e dei Mestieri. Un evento di arte, sostegno e divulgazione della cultura e dell’artigianato artistico attraverso mercati di settore di artigiani, designer, illustratori e stilisti, provenienti da tutta Italia con oltre 150 espositori. Infine, nel territorio di Caltanissetta, per l’esattezza a Milena, ci sarà lo Street food and beer sabato 5 agosto alle 20 in via Nazionale dove si potranno gustare cibi di strada accompagnati dalla birra.