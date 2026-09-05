Avola

Evasione fiscale nel Siracusano, sequestrati beni per oltre 300mila euro

05/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Beni per oltre 300mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza della compagnia di Noto a una società operante nel settore dei trasporti, con sede legale ad Avola. Secondo l’accusa, l’azienda avrebbe omesso di presentare dichiarazioni dei redditi per un imponibile superiore a 500mila euro. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per il reato tributario di omessa dichiarazione dell’Iva. Il decreto di sequestro, che riguarda 35 terreni e due fabbricati, è stato emesso dal Gip di Siracusa su richiesta della locale Procura. 

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