Avola

Beni per oltre 300mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza della compagnia di Noto a una società operante nel settore dei trasporti, con sede legale ad Avola. Secondo l’accusa, l’azienda avrebbe omesso di presentare dichiarazioni dei redditi per un imponibile superiore a 500mila euro. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per il reato tributario di omessa dichiarazione dell’Iva. Il decreto di sequestro, che riguarda 35 terreni e due fabbricati, è stato emesso dal Gip di Siracusa su richiesta della locale Procura.