Etna, tolte le restrizioni sugli atterraggi a Catania e Comiso

Foto di aeroporto di Catania su Facebook

Sono state tolte le limitazioni all’avvicinamento agli aeroporti di Comiso e Catania, che prevedevano 5 atterraggi l’ora. Ciò è stato disposto ieri dal Nucleo di coordinamento operativo (Nco) del Vincenzo Bellini, per l’emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell’Etna. I due scali sono tornati a pieno regime con il massimo degli arrivi consentiti: 12 in un’ora. Sull’Etna continua l’emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il ‘tremore’ che segnala l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico. L’attività in corso ieri ha fatto emettere dall’Ingv di Catania un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro, che è ancora in vigore.