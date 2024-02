Catania, evade per spacciare ma ai carabinieri dice di essere uscito per «andare a trovare la nonna»

Evade dai domiciliari per spacciare. Un pregiudicato 26nne catanese è stato beccato dai carabinieri mentre, a bordo del suo scooter Honda Sh 300, percorreva via Plebiscito. Riconosciuto il giovane, i militari gli hanno sbarrato la strada e, dopo averlo fermato, lo hanno perquisito.

Per giustificare l’evasione, il 26enne ha raccontato ai carabinieri di essere uscito di casa per andare a trovare l’anziana nonna nel quartiere Picanello di Catania. All’interno dello zainetto che portava a tracolla, i carabinieri però hanno trovato circa 120 grammi di marijuana, suddivisa in 24 bustine di plastica, già pronte per la vendita al dettaglio. Dopo la convalida dell’arresto, il 26enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza.